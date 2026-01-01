Gordana Uzelac o 2025. godini: Borba za istinu, profesionalni izazovi i lične lekcije! Za Pink.rs otkrila koje trenutke će posebno pamtiti, pa istakla: Preživela sam sve, što bi drugi prespavali (FOTO)

Dugogodišnji rad, profesionalnost i hrabrost, svrstali su Gordanu Uzelac u jednu od najcenjenijih novinarki današnjice!

Gordana Uzelac, jedna od najistaknutijih novinarki, koja ima dugogodišnje iskustvo na televiziji ''Pink'', sumirala je utiske o 2025. godini. Kroz lični osvrt, prisetiće se događaja koji su na nju ostavili najveći utisak i koji su joj obeležili godinu. Ona je za portal Pink.rs izdvojila vreme u sumirala jednu od najuspešnijih godina u poslovnom smislu.

Kako biste opisali godinu koja je iza Vas u profesionalnom smislu i koji trenutak iz informativnog rada Vam je ostao najupečatljiviji?

Napornu, izazovnu i na kraju uspešnu. U prethodnih 12 meseci zbog situacije u zemlji kolege i ja nismo znali kada dođemo na posao gde ćemo završiti naš dan. Izveštavanje sa ulica, zapravo bilo je najvažnije pokazati ljudima istinu u ovih godinu dana. Izdržati sve napade na nas i ne posustati ni u jednom trenutku. Pamtim svoj ulazak u SKC nakon što su ga nekoliko meseci blokaderi oteli bukvalno od građana i tamo napravili svinjac i gore od toga. Taj izveštaj je obeležio moju proteklu godinu.

Informativno novinarstvo nosi veliku odgovornost. Koji su Vam bili najveći profesionalni izazovi u 2025. godini i kako ste ih prevazilazili?

Kao što sam gore već napomenula, izazov je bio da vas što više ljudi čuje, jer su blokaderi i opozicioni mediji svakodnevno pokušavali da obmanu javnost. Bila je to borba u kojoj dok laž obiđe ceo svet, istina tek obuva cipele. Ali na kraju godine ipak shvatite da ste radili dobro jer sve više ljudi, koji su možda na početku i verovali u neku blokadersku ideju, okrenuli su im leđa jer su shvatili da je njihova politika od početka bilo nasilje. To su ljudi prozreli, a mi smo bili tu da ima zapravo pokažemo šta oni zaista hoće…

Koju ste najvažniju lekciju poneli iz godine na izmaku, bilo kroz posao ili na ličnom planu?

Zanimljivo pitanje. Preživela sam sve, što bi drugi prespavali. I ''mnoga ne možeš ti to'' , sam mogla. Naučila sam da grizem dok drugi laju.

Kako planirate da provedete novogodišnje praznike i da li uspevate da se tokom tog perioda odvojite od svakodnevnog informativnog ritma?

Na tvoja pitanja odgovaram sa kratkog novogodišnjeg odmora. Posle nekoliko godina provedenih radeći za praznike, ovoga puta uspela sam malo da pobegnem, ali samo iz Beograda ne i od posla, pošto ga nosim gde god otputujem. I naučila sam da živim sa tim, jer je to moj život koji obožavam. Čitajte volim svoj posao.

Koju poruku biste uputili čitaocima portala Pink.rs?

Verujte u sebe. I sve što mislite da ne možete, možete. I volite iskreno.

Autor: Snežana Zindović