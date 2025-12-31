AKTUELNO

Domaći

City Records i Pink Media Group uputili novogodišnje čestitke i najlepše želje za 2026. godinu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Diskografska kuća City Records, u okviru Pink Media Group, uputila je novogodišnju čestitku svim saradnicima, umetnicima, partnerima i publici, uz poruku zahvalnosti za podršku tokom godine na izmaku i optimizam pred izazove koji dolaze u 2026. godini.

U svojoj poruci, City Records ističe da je protekla godina bila ispunjena kreativnim projektima, uspešnim izdanjima i snažnom povezanošću sa publikom, naglašavajući da su zajedništvo i posvećenost muzici temelj daljeg razvoja.

„Nova godina donosi nove ideje, energiju i prilike da zajedno stvaramo i promovišemo muziku koja spaja ljude“, poručuju iz ove izdavačke kuće.

Uz želje za zdravlje, uspeh i ličnu sreću, City Records svim slušaocima i saradnicima poželeo je srećnu i uspešnu 2026. godinu, uz najavu da će i u narednom periodu nastaviti da ulažu u kvalitetnu produkciju i podršku domaćim i regionalnim izvođačima.

Foto: Pink.rs

Autor: Iva Besarabić

#2026.

#City Records

#Nova godina

#Pink Media Group

#čestitka

POVEZANE VESTI

Domaći

20 MILIONA BONUSA ZA SVE, A ZA NERADNIKE NULTA TOLERANCIJA! Željko Mitrović najavio najuspešniju godinu, nove projekte, ali i radikalne poteze! Prvi j

Domaći

Novogodišnja jelka PINK MEDIA GROUP odnela pobedu: Milica Mitrović objavila rezultate sa 29. humanitarnog izbora najlepše jelke (FOTO)

Domaći

Naježio sve: Oliver Mandić započeo nastup na dodeli nagrada u čast CITY RECORDS-A snimkom Marine Tucaković, ove njene reči nikad neće zaboraviti (FOTO

Domaći

DODELA NAGRADA U ČAST CITY RECORDS-A U TEATRU ODEON OKUPILA PREKO 30 IZVOĐAČA: Poznati zasijali na crvenom tepihu, pogledajte ko se sve pojavio na sve

Domaći

Zorica i Kemiš se pojavili na dodeli nagrada u čast CITY RECORDS-a, pa otkrili svoj recept za srećan brak: Mora da postoji...

Domaći

NOVOGODIŠNJA EUFORIJA NA PINKU! Ana Bekuta i Snežana Đurišić podigle Pinkovce na noge: Ori se Dedinje, a pogledajte kako igraju voditeljke (VIDEO)