City Records i Pink Media Group uputili novogodišnje čestitke i najlepše želje za 2026. godinu

Diskografska kuća City Records, u okviru Pink Media Group, uputila je novogodišnju čestitku svim saradnicima, umetnicima, partnerima i publici, uz poruku zahvalnosti za podršku tokom godine na izmaku i optimizam pred izazove koji dolaze u 2026. godini.

U svojoj poruci, City Records ističe da je protekla godina bila ispunjena kreativnim projektima, uspešnim izdanjima i snažnom povezanošću sa publikom, naglašavajući da su zajedništvo i posvećenost muzici temelj daljeg razvoja.

„Nova godina donosi nove ideje, energiju i prilike da zajedno stvaramo i promovišemo muziku koja spaja ljude“, poručuju iz ove izdavačke kuće.

Uz želje za zdravlje, uspeh i ličnu sreću, City Records svim slušaocima i saradnicima poželeo je srećnu i uspešnu 2026. godinu, uz najavu da će i u narednom periodu nastaviti da ulažu u kvalitetnu produkciju i podršku domaćim i regionalnim izvođačima.

Autor: Iva Besarabić