MIR JE NAJVEĆI LUKSUZ! Harmonikaš Borko Radivojević sumirao godinu na izmaku, pa osolio po estradi: Ima neprofesionalnih ljudi u ovom poslu...

Harmonikaš Borko Radivojević koji sarađuje sa veliki brojem pevača na estradi, sumirao je godinu za nama, progovorio o mladim naraštajima i dao im savet šta treba da im bude zvezda vodilja na putu do uspeha.

Borko Radivojević je istakao i da je ova godina bila posebna za njega, te da je izvukao važnu pouku. Radio je kako kaže, mnogo, a sve što zaradi ulaže u nekretnine.

Godina je na izmaku kako biste opisali 2025. godinu za vas, profesionalno i lično?

- Kada se osvrnem na 2025, rekao bih da je to bila godina sabiranja. Ne u smislu brojki ili velikih naslova, već sabiranja iskustava, ljudi i emocija. Profesionalno sam radio mnogo, ali sam radio bez potrebe da se dokazujem. Lično, bila je to godina u kojoj sam naučio da više slušam i sebe i druge. I ono što je najvažnije, moja porodica je bila dobro slobodono mogu da kažem da je ova godina bila dobra za nas.

Koji trenutak iz godine vam je ostao najdublje urezan u sećanje?

- To nisu bili reflektori ni aplauzi, već jedan tihi trenutak posle nastupa. Prišla mi je žena, gledala me pravo u oči i rekla da joj je jedna pesma pomogla da preživi izuzetno težak period u životu. U tom trenutku shvatite da muzika nije samo zvuk ili nastup, već nečija podrška, nečija snaga. Tada vam publika ne prilazi kao umetniku, već kao čoveku – i to su trenuci koji vas zauvek podsete zašto ste izabrali ovaj put.

Narodna muzika danas prolazi kroz velike promene. Kako vi gledate na savremenu scenu?

- Muzika se menja, to je normalno. Svako vreme nosi svoj izraz. Ono što mene brine jeste brzina - sve mora odmah, sada, bez trajanja. Narodna muzika je nekada rasla zajedno sa čovekom, sa njegovim životom. Danas se često troši kao trenutni sadržaj. Ja verujem da prava pesma ipak nađe put, bez obzira na trendove.

I evo kada danas slušate muziku, da li možete da se setite koja je to pesma nastala pre godinu ili dve, a danas je još slušate?

Kažete da emocija mora da vodi pesmu. Da li je publika danas zahtevnija?- Publika je danas možda umornija. Previše je sadržaja, previše buke. Zato emocija mora da bude jača, iskrenija. Kada izađete pred publiku i svirate iz srca, ljudi to prepoznaju. Ne traže savršenstvo, traže istinu, traže iskrenost.

Rad sa mladim talentima je važan deo vašeg puta. Šta vam je najvažnije da im prenesete?

- Uvek im kažem da ne žure. Da shvate da muzika nije trka, već put. Tehnika se može naučiti, ali karakter i poštovanje prema publici - to je ono što vas zadrži. Najvažnije je da ostanu svoji i da ne izgube osećaj za meru. Znate, danas mnoge slava promeni, zato je uvek važno da ostanete svoji, trezvene glave.

Koliko je danas mladom muzičaru teško da ostane svoj?

- Veoma teško. Društvene mreže stalno nameću poređenja i lažne slike uspeha. Ali ako mlad čovek zna ko je i zašto svira ili peva, ima šansu da opstane. Uvek kažem - bolje je ići sporije, ali znati gde ideš.

Da li postoji projekat koji biste izdvojili kao lični pečat godine?

- Svakako. Projekat koji je za mene obeležio ovu godinu jeste konkurs koji sam raspisao za pevača i pevačicu u okviru mog orkestra „Tigrovi“. Iskreno, nisam očekivao takav odziv, javilo se više od 400 kandidata, i to me je duboko obradovalo. Među njima je bilo toliko talenta, emocije i iskrene ljubavi prema muzici da nam izbor nije nimalo bio lak. U tim glasovima prepoznao sam nadu da prava pesma i dalje ima budućnost. Ko je izabran, publika će vrlo brzo saznati.

Kako izgleda vaš idealan novogodišnji doček?

- Idealno je kada nema pritiska. Nekada je to bina, nekada porodična večera, nekada samo tišina i muzika u pozadini. Najvažnije mi je da novu godinu dočekam miran, sa osećajem zahvalnosti.Šta vas najviše iznervira?- Površnost i nepoštovanje. Kada se muzika svede na prolazni efekat, a ljudi na broj pregleda. Muzika je mnogo više od toga. Postoje i ljudi koji nisu profesionalni u ovom poslu i to me nekako najviše iznerira. Ali kako godine prolaze, onda možete da birate s kim želite da radite, a s kim ne.Šta vas danas inspiriše da ostajete u muzici?- Ljudi. Publika. Trenuci kada vidite da ono što radite ima smisla. To me drži i tera da budem bolji.

Šta ste tokom ove godine naučili o sebi?

- Naučio sam da ne moram sve da kontrolišem. Neke stvari treba pustiti da se dese same. I da je mir najveći luksuz.

Šta priželjkujete od 2026. godine?

- Zdravlje, mir i dovoljno vremena za ono što volim. Naravno, da moja porodica i prijatelji, budu zdravi, srećni i ispunjeni. Sve drugo dođe, ako ste vredni i imate radne navike.

Vaša novogodišnja poruka čitaocima?

- Želim im da Novu godinu započnu sa više strpljenja i razumevanja - prema sebi i drugima. Da se raduju malim stvarima i da ne zaborave koliko je važno ostati čovek.

Autor: M.K.