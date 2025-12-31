Za svadbena zvona ima vremena! Rada Manojlović u novogodišnjem intervjuu otkrila da li se sledeće godine UDAJE, a gubitak ove voljene osobe u 2025. ostaće joj zauvek rana na srcu! (FOTO)

Bila je ovo izazovna godina za nju, ali ju je zaključila na najbolji mogući način.

Naša popularna pevačica Rada Manojlović u 2025. godini imala je velikih uspeha, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu, a sada je u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs sumirala godinu iza nas. Ona nam je otkrila svoje planove, želje i obećanja koja je dala sebi i drugima, ali se prisetila i onih manje lepih trenutaka koje ostavlja u 2025.

Šta je obeležilo godinu iza tebe?

- Godinu iza mene je obeležilo mnogo lepih stvari, nekako je ove godine mnogo toga došlo na svoje, uspešne pesme koje sam izdala, pre svega "Na putu do Beča", zatim kupovina stana, poziva za nastupe je bilo vise nego ikada, stvorila sam dobar temelj i kontakte za sledeću godinu u kojoj planiram malo veće poslovne korake u vidu koncerata. A bogami i zdravlje me je služilo. Samo da se nastavi ovako.

Koji su ti planovi na poslovnom, a koji na privatnom planu u narednoj godini?

- Kao što sam već nagovestila, u pripremi su nove pesme, postoji ideja da snimim spotove za neke stare pesme koje ih nemaju, a koje su ih svakako zaslužile. Svakako jedna ozbiljna priprema za solističke koncerte. Poslovno i privatno se trenutno poklapaju i svi se slažemo da je vreme da se mojoj karijeri i vernoj publici koja me voli i prati svih ovih godina, pruži potpuni prioritet.

Šta ćeš poželeti sebi u ponoć?

- Sebi bih poželela da mi i sledeća godina bude ovako uspešna, jer smatram da mi je 2025. donela onaj balans i mir koji mi je bio potreban, a poslovno me vratila na stare staze slave. Ljudi su željni više nego ikada dobre muzike i svirke, a ja sam dokaz da kada ste originalni, iskreni i kada pružate narodu ljubav i dobru zabavu, oni vam to uzvraćaju time što trajete.

Da li će se u 2026. kod tebe čuti svadbena zvona?

- Kao što rekoh, sledeća godina je godina karijere. Emotivno sam jako srećna i ispunjena, a za zvona ima vremena.

Šta si tražila od Deda Mraza?

- Od Deda Mraza tražim da se vrati prava narodna muzika koja se svirala i pevala dušom i srcem i uz koju se narod iskreno veselio.

Da li postoji nešto što bi želela da zaboraviš, da ostaviš u godini na izmaku?

- Samo jednu stvar, tešku i dugu borbu i bolest i nažalost gubitak životne bitke mog mladog, bliskog rođaka. To je jedino što ne možemo da promenimo, a poslovni uspesi, neuspesi i sve ostalo su stvari koje se vrte ukrug.

Kome spremaš poklone za Novu godinu?

- Spremam poklon jednom prelepom mališanu moje najbolje drugarice, koji slavi 1. rođendan i krštenje 3. januara, a spremam i tati uvek.

Autor: R.L.