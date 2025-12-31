AKTUELNO

NAŠI POZNATI PEVAČI ZAPALILI CRNU GORU: Nataša Bekvalac i Saša Matić priredili atmosferu za pamćenje, a ONI podigli sve na noge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/TO Budva/Foto/TO Tivat ||

Nastupi za pamćenje!

Gotovo cela estrada se ove godine okupila za prednovogodišnje i novogodišnje praznike u Crnoj Gori. I dan pred sam doček bilo je i više nego zabavno širom primorja, pa je tako u Baru nastupala Nataša Bekvalac, a u Tivtu Saša Matić. U Budvi su goste zabavljali grupe Zana i Tap 011.

Foto: Foto/TO Bar

Nataša je istakla da se u Baru oseća kao domaća. Ona je za ovu priliku bila obučena u crnu dugačku haljinu, dok je preko nje imala zanimljiv ogrtač od perja.

- U Baru se osećam kao svoja na svome.  Radujem se i jedva čekam da izađem na binu. Živimo u ljubavi i miru - istakla je Bekvalčeva, koja je nastup počela pesmom “Nataša”.

Foto: Foto/TO Tivat

U Tivtu svojim hitovima hladnu noć je zagrejao Saša Matić. On je nastupao na gradskoj rivi Pine, gde su svi prisutni uživali u njegovoj muzici do kasno u noć.

Foto: Foto/TO Budva

Foto: Foto/TO Budva

Lud provod nije izostao ni na nastupima grupa Tap 011 i Zane, a oni su svojim najvežim hitovima doveli atmosferu do usijanja.

Foto: Foto/TO Budva

Foto: Foto/TO Budva

Autor: M.K.

