JELKA DO PLAFONA SA ZVEZDOM NA VRHU, A DECA OTVARAJU PAKETIĆE! Ana Sević uslikala Lorenu, Srnu i Simona u prazničnoj atmosferi: Prizor iz doma oduševio sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Instagram.com ||

Ana Sević je još jednom pokazala koliko joj je porodična toplina važna, podelivši na društvenim mrežama prizore iz svog doma u prazničnom ruhu. Jelka koja doseže do plafona, ukrašena zvezdom na vrhu bila je savršena, dok su njena deca s osmehom na licu otvarala paketiće.

Prizor je oduševio pratioce i brzo prikupio mnoštvo pozitivnih komentara. Inače, pevačica i voditeljka Ana Sević ima troje dece – ćerku Lorenu, koju je dobila sa pevačem Darkom Lazićem, kao i ćerku Senu i sina Simona iz braka sa sadašnjim suprugom Danijelom Nedeljkovićem. Fotografije jasno pokazuju koliko se Lorena, Sena i Simon lepo slažu, uživajući zajedno u prazničnoj čaroliji i porodičnoj atmosferi.

Ana Sević u odličnim odnosima sa Darkom Lazićem

Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

Foto: Instagram.com

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.

Autor: M.K.

