ČEDA JOVANOVIĆ I ACA KOS ZAJEDNO NA DOČEKU NOVE GODINE: Političar se veseli uz narodnjake, a njegov prijatelj sve snima (VIDEO)

Političar Čeda Jovanović već neko vreme živi sa Acom Kosom, a sada su njih dvojica sa prijateljima izašli u provod pred najluđu noć.

Oni su se odlučili za dnevnu žurku u jednom lokalu, a kako se provode pred doček podelili su na mrežama. Dok se Čeda Jovanović veselio uz pesmu Jovane Tipšin "Ne zaboravi me", Aca ga je sve vreme snimao.

Njih dvojica su uživali sa prijateljima u dobrom provodu, a delić atmosfere su podelili sa pratiocima na društvenim mrežama.

Aleksandar govorio o životu sa Čedom

Podsetimo, Aleksandar Kos je nakon priznanja da živi sa Čedom opisao njihovu svakodnevicu.

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života - napisao je on tada.

Autor: M.K.