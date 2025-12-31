Emina Jahović se u Budvi pojavila u muškoj jakni i bez šminke, pa pokazala prirodnu lepotu, pogledajte u kakvom izdanju smo je uhvatili (FOTO+VIDEO)

Emina Jahović stigla je u Budvu gde će tokom najluđe noći zabavljati sve one koji vole njenu muziku.
Naš paparaco usnimio je pevačicu u večernjim satima tokom tonske probe. Jahovićeva je bila bez trunke šminke, u muškoj crnoj širokoj dugačkoj jakni i pantalonama, ali je i tom izdanju do izražaja došla njena prirodna lepota.
Inače, pop zvezda se sve vreme žalila na ogromnu hladnoću dok je razgovarala sa svojim muzičarima, a u jednom trenutku se i osamila kako bi razgovarala mobilnim telefonom.
Kako joj je bilo jako hladno, Emina je sve vreme cupkala i pokušala da se ugreje, a kad je shvatila da joj ništa ne pomaže, odlučila je da se vrati u luks hotel gde je odsela, kako bi se zagrejala i transformisala za scenu,gde će svojim pesmama pokušati da napravi dobar štimung pred nastup Aca Pejovića, koji nastupa posle nje.
Podsetimo, Emina je nedavno održala tri koncerta u beogradskom Sava centru, gde su je podržale brojne kolege.
Autor: M.K.