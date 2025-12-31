Emina Jahović se u Budvi pojavila u muškoj jakni i bez šminke, pa pokazala prirodnu lepotu, pogledajte u kakvom izdanju smo je uhvatili (FOTO+VIDEO)

Emina Jahović stigla je u Budvu gde će tokom najluđe noći zabavljati sve one koji vole njenu muziku.

Naš paparaco usnimio je pevačicu u večernjim satima tokom tonske probe. Jahovićeva je bila bez trunke šminke, u muškoj crnoj širokoj dugačkoj jakni i pantalonama, ali je i tom izdanju do izražaja došla njena prirodna lepota.

Inače, pop zvezda se sve vreme žalila na ogromnu hladnoću dok je razgovarala sa svojim muzičarima, a u jednom trenutku se i osamila kako bi razgovarala mobilnim telefonom.

Kako joj je bilo jako hladno, Emina je sve vreme cupkala i pokušala da se ugreje, a kad je shvatila da joj ništa ne pomaže, odlučila je da se vrati u luks hotel gde je odsela, kako bi se zagrejala i transformisala za scenu,gde će svojim pesmama pokušati da napravi dobar štimung pred nastup Aca Pejovića, koji nastupa posle nje.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Emina je nedavno održala tri koncerta u beogradskom Sava centru, gde su je podržale brojne kolege.

Autor: M.K.