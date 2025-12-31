AKTUELNO

Domaći

OD OČEKIVANJA DOBIJAM SAMO RAZOČARANJA! Emina Jahović Novu godinu provodi u Budvi, otkrila šta će dobiti u ponoć: To gledam kao veliki poklon! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Emina Jahović i Aco Pejović večeras će se pobrinuti za novogodišnju atmosferu u Budvi, koja će biti samo jedan od spektakularnih dešavanja u Crnoj Gori.

Muzičke zvezde su ispred Starog grada u Budvi okupile vrtoglav broj ljudi koji su odlučili da prve trenutke 2026. godine dočekaju upravo sa njima.  

Emina je pred izlazak na binu otkrila da joj vremenske nepogode večeras neće smetati, te je otkrila koliko se raduje druženju sa publikom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Večeras ću da zaustavim vetar, šalim se, presrećna sam što sam večeras na trgu u budvi. Ovo je već drugi ili treći put i generalno jako volim da nastupam u Crnoj Gori. Imali smo u proteklom periodu dosta koncerata ovde i uvek se radujem, pa tako i sada, što ću sa crnogorskom publikom podeliti emocije - rekla je ona, pa se osvrnula na minulu godinu:

- Bilaem ceo svet, a onda su usledili i koncerti u Beogradu. Bilo je puno rada i muke, ali i puno zadovoljstva i ljubavi. I dalje sam ista ona Emina, samo je zrelija i ima već dva o je jako izazovna, jer sam mnogo morala da radim i zbog snimanja spotova obiđdrasla sina.Kako je naglasila, ne očekuje ničiju poruku u ponoć.- Sve što sam očekivala sam već dobila. Mislim da generalno čovek kada očekuje, može samo da se razočara. Ne očekujem mnogo, a kada god dobijem, to gledam kao veliki poklon. 

Autor: M.K.

#Budva

#Emina Jahović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Emina Jahović se u Budvi pojavila u muškoj jakni i bez šminke, pa pokazala prirodnu lepotu, pogledajte u kakvom izdanju smo je uhvatili (FOTO+VIDEO)

Domaći

Svitanje je moje ponovno rođenje: Emina Jahović najavila povratak na scenu, spremna da zablista u svom stilu

Domaći

IZAŠLA ZAKOPČANA DO GRLA, PA SE SKINULA NA BINI: Emina Jahović na koncertu raspametila izgledom, kao svetska diva (FOTO+VIDEO)

Domaći

Emina Jahović otvorila koncert u GLAMUROZNOM IZDANJU, pa se RASPLAKALA na bini: Pevačica nije mogla da obuzda emocije, sin Jaman bodrio mamu iz prvih

Domaći

EMINA JAHOVIĆ MAMI UZDAHE U USKOM ŠORTSU! Otkrila tajnu svoje savršene linije, ovo je pevačicin jelovnik

Društvo

DA LI ĆE BITI SNEGA ZA NOVU GODINU? Meteorolog otkrio šta nas verovatno čeka