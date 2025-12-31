OD OČEKIVANJA DOBIJAM SAMO RAZOČARANJA! Emina Jahović Novu godinu provodi u Budvi, otkrila šta će dobiti u ponoć: To gledam kao veliki poklon! (VIDEO)

Emina Jahović i Aco Pejović večeras će se pobrinuti za novogodišnju atmosferu u Budvi, koja će biti samo jedan od spektakularnih dešavanja u Crnoj Gori.

Muzičke zvezde su ispred Starog grada u Budvi okupile vrtoglav broj ljudi koji su odlučili da prve trenutke 2026. godine dočekaju upravo sa njima.

Emina je pred izlazak na binu otkrila da joj vremenske nepogode večeras neće smetati, te je otkrila koliko se raduje druženju sa publikom.

- Večeras ću da zaustavim vetar, šalim se, presrećna sam što sam večeras na trgu u budvi. Ovo je već drugi ili treći put i generalno jako volim da nastupam u Crnoj Gori. Imali smo u proteklom periodu dosta koncerata ovde i uvek se radujem, pa tako i sada, što ću sa crnogorskom publikom podeliti emocije - rekla je ona, pa se osvrnula na minulu godinu:

- Bilaem ceo svet, a onda su usledili i koncerti u Beogradu. Bilo je puno rada i muke, ali i puno zadovoljstva i ljubavi. I dalje sam ista ona Emina, samo je zrelija i ima već dva o je jako izazovna, jer sam mnogo morala da radim i zbog snimanja spotova obiđdrasla sina.Kako je naglasila, ne očekuje ničiju poruku u ponoć.- Sve što sam očekivala sam već dobila. Mislim da generalno čovek kada očekuje, može samo da se razočara. Ne očekujem mnogo, a kada god dobijem, to gledam kao veliki poklon.

