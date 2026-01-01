AKTUELNO

Ana Ivanović još jednom je dokazala zašto važi za jednu od najlepših i najstilizovanijih javnih ličnosti. Nekadašnja teniska šampionka zablistala je za Novu godinu i svojim izdanjem ostavila bez daha brojne pratioce na društvenim mrežama.

Za najluđu noć Ana Ivanović je odabrala elegantnu srebrnu haljinu prekrivenu šljokicama, koja je savršeno pratila liniju njenog tela. Posebnu pažnju privukao je visok šlic koji je sezao do kuka, dok su vrtoglave štikle dodatno naglasile njen sofisticirani i glamurozni izgled.

Mnogi su se složili da je izgledala "kao milion dolara", a pratioci su joj uputili brojne komplimente

Ana Ivanović je ovako govorila o braku

Inače, Ana Ivanović se na temu razvoda nije oglašavala, a o braku je takođe retko pričala. Međutim, jednom prilikom je govorila o odnosu sa Bastijanom i otkrila u čemu se jako razlikuju.

- Mene suprug ne razume. Kaže mi: ‘Ali ti imaš problem sa organizacijom’, što mi je mnogo smešno jer sam jako organizovana. Pokušavam da mu objasnim da nemam problem sa organizacijom, već da samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, što on ne razume - pričala je Ana i dodala:

- On ima organizaciju, vreme da se odmori i popije kaficu i nije mu jasno kako ja ne mogu da organizujem svoj dan isto tako.

