Tea Tairović sva u zlatnom, izgleda kao grčka boginja u novogodišnjoj noći! Pevačica progovorila o uspesima, udaji i majčinstvu: Maštam o tome... (FOTO+VIDEO)

Mlada muzička zvezda Tea Tairović pojavila se kao prava grčka boginja na novogodišnjem nastupu u prestižnom, prestoničkom hotelu i ostavila sve bez daha. Pevačica je stigla blistajući u zlatnoj kombinaciji od glave do pete, dok je svaki detalj stajlinga bio pažljivo uklopljen.

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Tea Tairović stigla držeći supruga Ivana za ruku. On je bio jednako elegantan, u svedenom, ali luksuznom izdanju, pa su mnogi komentarisali da zajedno izgledaju kao par iz filma.Zlatna haljina, efektna frizura i upečatljiva šminka učinili su da Tea izgleda moćno i sofisticirano, a publika ju je dočekala sa oduševljenjem.

- Večeras gori Beograd, gori sve. S obzirom na to da na šest meseci imam nove pseme, bend mora da uči pesme - rekla je Tea i dodala:

- Svi koji smo zdravi i prošli bez nekih većih poteškoća moramo biti zahvalni, ne mogu da se žalim, život je takav, volim da idem kroz život s osmehom. Jako sam srećna i zadovoljna i nadam se da će se tako nastaviti u 2026. godini - kaže muzička zvezda i dodaje:

- Ja sam baš danas napomenula, udala sam se u 25. godini, izdala sam dva albuma, od koga je dosta je. Mislim da svaka žena oseti muškarca sa kojim bi trebalo da se venča, tako sam i ja. Maštam o majčinstvu, mislim da svaka žena oseti muškarca sa kojim to treba da se desi, tako sam i ja osetila. Ne znam da li mogu da se zamislim s trudničkim stomakom na bini, ne mogu da sudim i svaku trudnicu podržavam u njihovim odlukama da rade ili ne rade. Majčinstvo je teško i danas ima daleko više izazova nego kad smo mi bili mali - rekla je Tea i otkrila na kojem jeziku bi volela da zapeva.

- Volela bih da zapevam i na grčkom, desiće se to sigurno u narednoj godini. Mislim da je grčki najlepši jezik za pevanje - kaže Tea i otkriva koga će poljubiti u ponoć.

- Naravno u ponoć ću poljubiti muža - rekla je muzička zvezda i progovorila o odmoru koji je uskoro očekuje.

- Za nekih desetak dana odlazim na Maldive i jedva čekam taj odmor. Znači mi to, makar tih sedam dana odmora mi znači, potreban mi je pre svega jedan detoks od telefona, mislim da nam je to svima nužno zlo.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.