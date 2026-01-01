SREĆNA NOVA GODINA: Tea Tairović oduševila publiku, zajedno dočekali 2026. a evo koju pesmu je prvo zapevala u Novoj godini (VIDEO)

Tea Tairović pojavila se kao prava grčka boginja na novogodišnjem nastupu u prestižnom, prestoničkom hotelu i ostavila sve bez daha. Pevačica je stigla blistajući u zlatnoj kombinaciji od glave do pete, dok je svaki detalj stajlinga bio pažljivo uklopljen.

Kao i svaki put mlada muzička zvezda dala je sto odsto sebe na nastupu koji je oduševio njenu publiku koja je večeras dočekala Novu 2026. godinu uz njena hitove..

U nekoliko sekundi pred ponoć Tea je krenula da odbrojava do Nove godine zajedno sa svojom publikom a potom im i čestitala 2026. i zapevala svoj veliki hit ''Nek noćas gori Balkan''.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: N.B.