LEPA LUKIĆ DAN PRED DOČEK ZAVRŠILA U URGENTNOM! Oglasila se i otkrila o čemu je reč: Dali su mi terapiju!

Pevačica Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila je u Urgentnom centru, saznaje "Blic". Ona je nakon pregleda puštena iz bolnice, a sada se oglasila za naš portal i otkrila kako se oseća.

Lepa Lukić je otkrila zbog čega je potražila pomoć lekara.

- Imala sam herpes pre šest godina i sada se ponovo vratio. Dali su mi pravu terapiju i već danas mi je bolje - rekla nam je Lepa i dodala:

- Evo me na nastupu u Rumi, zovu me da izađem, moram da prekinem. Hvala na interesovanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Lepa Lukić je nedavno govorila o porocima.

- Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu - rekla je ona za "Blic" i dodala:

- Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica.

