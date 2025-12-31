Prija posle više od godinu dana ispred beogradske publike! Otkrila da je nov album u pripremi, progovorila o porodici i priznala: Stroža sam od Filipa! (FOTO+VIDEO)

Aleksandra Prijović tačno u ponoć družiće se upravo sa svojom publikom i to u Sava Centru.

Pevačica za novogodišnju noć sve prisutne iznenadila je svojom pojavom i stajlingom. Aleksandra se pojavila u zanosnoj dugoj haljini koja je istakla njeno telo.

Haljina je zlatne boje i savršeno prijanja uz njeno izvajano telo, dok od kolena pada do poda.Dekolte je veoma dubok, ali i pristojan, te su svi oduševljeni Aleksandrinim balansom umereno provokativnog, ali ipak kulturnog izdanja.

Aleksandra je u razgovoru sa medijima otkrila da jedva čeka da se ponovo, posle godinu dana, susretne sa beogradskom publikom, kao i da je 2025. godine naučila da je porodica najvažnija, te je otkrila i da je nov album u pripremi.

- Uželela sam se publike, prošlo je godinu dana od koncerta u Beogradu - rekla je Aleksandra koja je danas nastupala u Hrvatskoj na dnevnoj žurki.

- Toliko smo bili veseli u kolima i pevali, prošao nam je put brzo i zaista ne osećam umor. Mislila sam da će mi biti teže obzirom da nisam u kondiciji, ali se osećam odlično.

Pred kamerama je sumirala i prethodnu godinu.

- Naučila sam da je porodica najbitnija na svetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom decom, mužem, mamom tatom bakom i dekom i želim da tako bude i u sledećoj godini. Aki je krenuo u školu, time smo se bavili. Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo da se prisetim svega što ide sa dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On je divno prihvatio i brine o njoj, hoće sve on. Velika je razlika i super se slažu - rekla je Aleksandra, pa priznala da je stroža od Filipa.

- Ja sam stroža kada je u pitanju škola, ali Aki je dobar dečak, vredan je i hoće da uči.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Mnogo želja za narednu godinu nema.

- Zdravlje, znam da uvek to svi kažemo. Valjda čovek kada se osami i ima vremena za sebe shvati da je zdravlje najbitnije. Obzirom da neću mnogo nastupati ove godine, želim da ove godine budem sa porodicom. Pripremam album, pri kraju je. Sada sledi snimanje spotova, što je u stvari najteže. Naporno je, to dugo traje, nekada i po 20 sati. Na kraju je bitan rezultat i ja uvek dajem maksimum. Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa, oni me guraju napred.

Njena izjava da je većina ljudi zaboravilo kada je saznala da je trudna izazvala je mnoštvo reakcija.

- Nisam mislila na kolege zaista, svako je shvatio kako želi. Mislim da ne treba da produbljujemo tu temu. Jedva čekam ujutru da ustanem i uživam sa svojom decom - rekla nam je Aleksandra.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Prijovićka je priredila fantastičnu dnevnu žurku danas u Zagrebu, gde je atmosferu dovela do usijanja, a već večeras će beogradskoj publici pružiti nezaboravno veče.

Aleksandra Prijović imala je nedavno prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama, a dok je pevala deca i najvatreniji obožavaoci su je gađali plišanim igračkama, davali su joj cveće i brojne transparente na kojima je pisalo da je vole uz njene fotografije i stihove iz pesama.

Autor: N.B.