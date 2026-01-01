ĐOGANI PREVARENI ZA NOVU GODINU! Organizator pobegao sa parama, nije isplatio Vesnu i Đoleta!

Grupa Đogani je imala nastup u Nemačkoj u Hagenu, a organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare

Nova godina za estradnjake krenula je skandali. Naime, na dočeku 2026. godine u Nemačkoj u Hagenu gde je nastupala grupa Đogani desila se prevara. Organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Nadica napustila novogodišnju noćU novogodišnjoj noći je bilo turbulentno i na nastupu Nadice Ademov koja je zbog organizatora odlučila da ne peva.

Nadica Ademov je izašla na binu Beogradskog sajma i saopštila da neće pevati zbog neprofesionalnosti organizatora i napustila halu. Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje skandala.

