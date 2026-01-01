PAZITE ŠTA ŽELITE, MOŽDA VAM SE I OSTVARI: Brena Novu godinu dočekala u Tivtu, sumirala 2025. godinu i priznala da je OKRENULA NOV LIST (VIDEO)

Lepa Brena ušla je u Novu 2026. spektakularnim koncertom na rivi u Tivtu.

Pevačica je 2026. godinu dočekla na crnogorskom primorju sa publikom u Tivtu, gde se na bini pojavila u crvenom ogrtaču od perja, kojim je oduševila sve prisutne, a ako je otkrila ona je za ovaj doček rešila da iznenadi svoje fanove nečim novim:

- Ovde nam je proši put bilo jako lepo pa smo rešili da sa novom energijom uđemo u 2026. godinu, da u momentima kada su sa mnom ne razmišljaju o nekim stvarima koji nas prate svaki dan, vreme je da nešto promenimo - rekla je Brena pa je otkrila kakva joj je bila 2025. godina:

- Meni je 2025. bila kao i prethodnih 40 i kusur godina koliko sam pevala. Ja sam radoholik i osoba koja želi da učini ljude srećnim. Kad vidim radost na njihovim licima, to mi daje životnu energiju. To je moja karma. U 2026. želim svima dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može - dodala je Lepa Brena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.