EMINA JAHOVIĆ I ACO PEJOVIĆ ZAPALILI BUDVU ZA DOČEK 2026: Napravili pravi spektakl pred i atmosferu za pamćenje (FOTO)

Emina Jahović i Aco Pejović oduševili su sve prisutne spektakularnim nastupom koji su za doček 2026. godine priredili ispred zidina Starog grada u Budvi, u organizaciji TO Budva.
Atmosferu je najpre zagrejala Emina, koja se na bini pojavila u dugom crnom kaputu i sa velikom pletenicom, dok joj se nekoliko minuta pre ponoći pridružio i Aco Pejović.
Minut pre ponoći, Aco je zajedno sa publikom uglas zapevao pesmu „Ponoć“, a odmah nakon odbrojavanja usledio je veličanstven vatromet koji je obasjao nebo iznad Budve.
Žurka na otvorenom trajala je do ranih jutarnjih sati, a uprkos hladnom vremenu, posetioci su uživali i složno komentarisali da im je ovo jedan od najlepših dočeka Nove godine ikada.
Autor: N.B.