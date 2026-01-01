SKANDAL! Nadica Ademov za doček izašla na binu i ODBILA DA PEVA, Đani se odmah oglasio!

Problem je nastao zbog promene satnice nastupa, što je rezultiralo pevačicinom odlukom da napusti događaj.

Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup u hali Beogradskog sajma, zajedno sa još tri izvođača - Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, ali publika koja je zbog Nadice došla na kraju nije ni dočekala da je čuje zbog haosa koji je izbio sa organizatorima oko satnice i vremena u koje je trebalo da peva.

Kako saznajemo, Nadica je napustila halu zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila pošteno - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.

Naime, ona se pre nego što se popela na binu vidno ljutito raspravljala s jednim muškarcem, jer su već nekoliko puta menjali satnice po kojima je trebalo da se peva.

Na kraju, Nadica je obaveštena da će na binu prvi put izaći tek oko 3 sata posle ponoći!

Vidno besna, Nadica je pre napuštanja hale izašla na binu kako bi uputila izvinjenje publici i otvoreno je rekla zbog čega neće pevati.

- Dragi moji ljudi, ja se izvinjavam u moje ime što večeras neću nastupati ovde, jer organizatori nisu ispoštovali dogovor! Hvala vam na svemu, dragi ljudi iz Nemačke, iz Austrije, iz Hrvatske... Hvala vam što ste došli.

- Ja nikada prema vama nisam ispala nekorektna, 15 godina psotojim i uvek sma ispoštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i srećna vam Nova godina - kazala je i otišla iz hale.

Pevačica Nadica Ademov napravila je presedan u novogodišnjoj noći kada je izašla na binu Beogradskog sajma i saopštila da neće pevati zbog neprofesionalnosti organizatora i napustila halu. Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje drame koja se odvijala iza kulisa.

Oglasio se Đani

Nakon što je Nadica Ademov javno izrazila nezadovoljstvo i otišla sa nastupa na kojem je trebalo da peva zajedno sa Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, oglasio se i sam Đani koji je objasnio šta se dogodilo sa satnicom.

Đani je istakao je da mu je žao zbog nastale situacije, ali da je on svoj deo posla obavio prema dogovoru.

- Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je pevač, a zatim objasnio konfuziju koja je nastala na bini:

- Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra. Najavljivao sam je na bini, ali je Darko ipak izašao jer je po satnici on trebao da peva. Ne znam šta se dogodilo između Nadice i organizatora, mi smo samo radili ono što su nam rekli - izjavio je Đani.

Iako je prvobitni dogovor bio da se pevači, uključujući Nadicu Ademov, Darka i Đanija, smenjuju na sat vremena, a da Nadica prvi blok započne već u 00:30h, organizatori su promenili plan.

Pevačici je saopšteno da će na binu izaći tek u 3 sata posle ponoći i da bi trebalo da peva do 5 ujutru. Upravo zbog te promene i nepoštovanja dogovora, Nadica je rešila da reaguje. Ona je prekinula Đanijev nastup, obratila se publici, a zatim napustila Sajam.

Autor: A.Anđić