Ceca zablistala u crvenom odelu za doček: Cirkoni i besprekoran stajling u novogodišnjoj noći (VIDEO)

Ceca Ražnatović Novu godinu dočekala je na Zlatiboru. Ona se na nastupu pojavila u elegantnoj kombinaciji koja je sve ostavila bez teksta.

Ceca je odabrala ferari crveno strukirano odelo sa cirkonima, a njen uzak struk, vitke noge i bujni dekolte su došli do izražaja.

Pred samo početak nastupa ona se obratila publici:

- Dobro veče svima, vidim da vas ima u velikom broju i da ćemo se zabaviti. Mi smo večeras biti na visokom nivou i zadatku da vama bude najlepše - rekla je ona pa zapevala hit "Ja još spavam u tvojoj majici", a publika je uglas pevala sa njom.

Autor: N.B.