EVO ŠTA JE PRETHODILO SKANDALU NA SAJMU! Nadicu Ademov tri puta pomerali, a umesto nje na binu izašao on, usledila žestoka rasprava

Pevačica Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup na Sajmu, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović. Ipak, kako dogovori nisu ispoštovani, Nadica Ademov nije odradila svoj blok.

Pevačica je vidno izrevoltirana halu napustila nakon što joj je saopšteno da će na binu prvi put te noći izaći u 3 ujutru i pevati do 5, iako je trebalo da se ona, Darko i Đani smenjuju na sat vremena.

Tačnije, Nadica Ademov je na binu prvi put trebalo da izađe u 00.30h, što se nije dogodilo.

Kako saznajemo, prvobitno je plan bio da nastupaju ovim redosledom, iako sama Nadica o tome nije ni bila obaveštena ni 24 sata pred doček:

21-23 - Aleksandra Mladenović

23-00 - Darko Lazić

00-01 - Đani

01-02 - Darko Lazić

02-03 - Đani

03-05 - Nadica Ademov

Zato što pevačica o ovome nije ni bila obaveštena, a niti je bilo logično, njen menadžer i suprug Damir se pobunio, te je došlo do promene i pevačica je trebalo da ima svoj prvi blok u 00.30 sati.

Nadica je u halu čak stigla u 22.30 sati, da bi joj na licu mesta tri puta menjali plan i odlagali njen nastup, a u bloku kada je trebalo ona da peva, na sceni je bio Darko Lazić.

Dogovor je bio da svako nastupa ukupno 2 sata, ali iz dva bloka (osim Aleksandre Mladenović sa kojom je dogovoreno da otvori veče i peva u komadu dva sata), međutim, na samom događaju Nadici su ponovo pomerili nastup i navodno joj rekli da će pevati spojeno dva sata od 3 do 5 ujutru.

Besno se raspravljala

Kako joj ovo nije odgovaralo i nije ispoštovano ono što je prethodno dogovoreno, Nadica Ademov je na kratko izašla na binu i obratila se publici. Ali se, pre nego što se popela na binu, vidno ljutito raspravljala s jednim muškarcem.

- Dragi moji ljudi, ja se izvinjavam u moje ime što večeras neću nastupati ovde, jer organizatori nisu ispoštovali dogovor! Hvala vam na svemu, dragi ljudi iz Nemačke, iz Austrije, iz Hrvatske... Hvala vam što ste došli - rekla je Nadica Ademov i dodala:

- Ja nikada prema vama nisam ispala nekorektna, 15 godina psotojim i uvek sma ispoštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i srećna vam Nova godina - rekla je poznata pevačica i otišla iz hale.

Oglasio se Đani

Nakon što je Nadica Ademov javno izrazila nezadovoljstvo i otišla sa nastupa, oglasio se i Đani.

- Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je pevač, a zatim objasnio konfuziju koja je nastala na bini:

- Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra. Najavljivao sam je na bini, ali je Darko ipak izašao jer je po satnici on trebao da peva. Ne znam šta se dogodilo između Nadice i organizatora, mi smo samo radili ono što su nam rekli - izjavio je Đani.

