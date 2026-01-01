Prevara za doček Nove godine: Vesna i Đole Đogani ostali bez para, njena reakcija sve govori

Na dočeku Nove godine u nemačkom gradu Hagenu dogodio se skandal. Društvenim mrežama počeo je da kruži snimak sa nastupa grupe Đogani, gde Đole tvrdi kako je navnodno izigran za honorar.

Kako denser tvrdi, organizator se navodno nije pojavio na događaju i pevači nisu isplaćeni za nastup, zbog čega su Đoganijevi nastupili samo kratko, kako bi ispoštovali publiku.

Nakon skandala Đole se nije javio na pozive, a Vesna Đogani nije bila raspoložena za komentare, pa je odmah čim je čula da je novinar zove samo kratko poručila:

- O Bože, Bože.... - rekla je Vesna Đogani i spustila slušalicu.

Podsetimo, Đole Đogani se obratio svim gostima na mikrofon i rekao:

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom - rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi - rekao je u obraćanju gostima Đole Đogani.

