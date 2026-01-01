AKTUELNO

PEVAČ POSTAO OTAC U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Podelio prvu fotografiju sa ćerkom: Naša princeza rođena je tačno u ponoć

Foto: Facebook.com

Hrvatski pevač Marko Škugor je dobio ćerku u novogodišnjoj noći. On je lepe vesti podelio na društvenim mrežama.

Naime, hrvatski pevač Marko Škugor podelio je najsrećnije vesti na samom početku Nove godine. Presrećan što je dobio naslednicu se oglasio na Fejsbuku gde je podelio i prvu fotografiju svoje mezimice.

- Naša princeza rođena 01.01. tačno u 00:00h! Želim Vam Srećnu i zdravu Novu 2026. godinu, napisao je u opisu fotografije.

Foto: Facebook.com

Inače, Marko i Ivana Škugor u braku su 12 godina, a pored naslednice koju su dobili u ponoć, imaju i dva sina.

Na pitanje ko je u veći autoritet, on ili supruga, odgovorio je: "Mene uglavnom nema kući, onda ko je stroži?", upitao je Marko starijeg sina Andriju, koji je odgovorio: "Majka".

- Ja sam zadužen za učenje, tu smo najjači i sad moramo sve petice dobiti do kraja godine, dodao je Marko nedavno kada je govorio o porodici.

Foto: Facebook.com

On je u poslednjih nekoliko meseci izgubio 12 kilograma, a učinio je to zbog zdravlja.

- Osećao sam se kao da nekako nezdravo živim i da moram promeniti navike, izbaciti neke stvari, uvesti neke nove i malo tu i tamo nešto vežbam. Zasad sam jako zadovoljan, nadam se da ne izgledam previše ispijeno i mršavo, ali se osećam super, zaključio je.

