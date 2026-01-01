NEMANJA RADONJIĆ SLAVIO U EVROPSKOJ PRESTONICI! Novu godinu dočekao u društvu lepih dama i poznatih košarkaša (FOTO)

Slavili cele noći!

Na nastupu jedne od najvećih muzičkih zvezda u Grčkoj, Nikosa Vertisa, koji je održan u Atini povodom dočeka 2026. godine, među brojnim gostima našli su se i srpski državljani.

Nova godina dočekana je u odabranom društvu – fudbaler Nemanja Radonjić slavio je u prestonici Grčke sa svojom devojkom Isidorom Kadijević, kao i sa bliskim prijateljima.

U njihovom društvu bili su košarkaš Nemanja Nedović sa suprugom Minom, Tadija Dragićević sa suprugom Sandrom, Strahinja Dragićević sa suprugom Milenom, dok je večeri prisustvovala i manekenka Kristina Perić.

Elegantno obučene dame privukle su posebnu pažnju, a fotografije i snimci koje su gosti podelili na društvenim mrežama svedoče o provodu na najvišem nivou.

Autor: N.B.