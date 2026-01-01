Nadica Ademov se oglasila jutro posle skandala za doček Nove godine! Poslala samo jednu poruku: Iza nas je...

AKTUELNO

Izvor: Kurir, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nadica Ademov oglasila se putem društvene mreže Instagram posle skandala za Novu godinu, kada je izašla na binu Sajma i optužila organizatore da zbog njih neće nastupati jer nisu ispoštovali satnicu.

Pevačica se oglasila jutro posle na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila porodične fotografije i čestitala Novu godinu.

Foto: Instagram.com

- Srećna Nova 2026. godina! Iza nas je godina puna prelepih trenutaka i uspomena. Hvala Bogu što je sačuvao one najdraže i dao nam snagu za sve - navela je Nadica Ademov.

Foto: Instagram.com

- U narednoj godini želim da smo svi na okupu, zdravi i živi, sa još više smeha, ljubavi i uspeha. Neka nam sledeća godina bude najbolja. Voli vas i ljubi vaša Nadica!

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup na Sajmu, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.

Ipak,kako dogovori nisu ispoštovani, Nadica Ademov nije odradila svoj blok.

Pevačica je, vidno izrevoltirana, napustila halu nakon što joj je saopšteno da će na binu prvi put te noći izaći u 3 ujutru i pevati do 5, iako je trebalo da se ona, Darko i Đani smenjuju na sat vremena.

Autor: N.B.

