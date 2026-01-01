AKTUELNO

SKANDAL VUJADINA SAVIĆA OBELEŽIO GODINU MIRKI VASILJEVIĆ! Glumica otkrila želje za 2026. i javno poručila šta joj je najvažnije

Imala šta da kaže!

Glumica Mirka Vasiljević veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je sada svojim pratiocima čestitala Novu godinu.

"Srećna Nova godina. Iz sveg srca vam želim da vam se ostvare želje i da vas zdravlje, sreća, uspeh i ljubav prate na svakom koraku!", napisala je glumica.

Inače, Mirki je ovu godinu velikim delom obeležio skandal kada je njen partner, fudbaler Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu i mito od 50.000 evra.

Mirka i Vujadin Savić sa decom žive u elitnom naselju, gde ih komšije viđaju zajedno.

- Žive tu zajedno sa mališanima. Samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega - rekla je komšinica koja je želela da ostane anonimna za Blic.

- On je, čini mi se, možda grešim jedno vreme nakon što se sve to pisalo i pričalo živeo negde drugo. Možda kod roditelja. Uglavnom ga nisam viđala sigurno tamo posle leta. Tek nedavno sam ga srela i to uveče. Bio je sa nekim drugom.

