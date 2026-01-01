NOVI DETALJI NOVOGODIŠNJEG SKANDALA GRUPE ĐOGANI! Vesna se oglasila: Neću da svi ispaštamo zbog jedne osobe

Grupa Đogani trebalo je da nastupa u novogodišnjoj noći u Nemačkoj, ali je došlo do prekida svirke zbog toga što ih organizator dočeka nije isplatio.

Đole Đogani obratio se prisutnima, kojima su otpevali blok pesama, i otkrio da će morati da prekinu nastup jer nisu ispoštovani.

Sada se tim povodom oglasila Vesna i otkrila šta se još dogodilo, te je navela da im je ovo samo još jedna više lekcija za dalje.

- Upravo smo sleteli i sada vidim da ima dosta komentara na snimku kod voditelja koji je vodio program. Samo je njemu dao sve pare, a sve ostale nas je zakinuo. Gazda sale koji je poreklom iz Turske, je došao i rekao ja ću vama da prekinem muziku, jer me čovek nije platio. Mi smo onda nakon toga sve isključili i rekli ljudima. Dosta ljudi se sada javlja i on je mnogo ljudi prevario, ali mnogo, a svi su ćutali i niko reč jednu nije rekao. To stvarno nije fer - rekla je Vesna za i dodala:

"Zbog jedne budale svi da ispaštamo"

- Posle sam se vratila i zbog ljudi sam pevala još sat vremena i rekla sam neću da zbog jedne budale mi svi ispaštamo. Svima sretna Nova godina, a nama jedna ozbiljna lekcija za ovu. Bitno nam je nakon svega da su se ljudi veselili i da je bilo divno i malo je bez veze što se eto to stavlja u drugi plan - ispričala je folkerka.

Inače, na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Nemačke gde se Đole obratio prisutnima.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.



Autor: N.B.