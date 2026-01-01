OVA GODINA JE SUDBINSKA! 2026. godina donosi velike odluke, nove početke i životne preokrete: Stefan Numerolog otkrio šta nas čeka! (VIDEO)

Stefan Numerolog na samom kraju godine otkriva šta nas očekuje u 2026. Za Pink.,rs govorio je o sudbinskim mesecima, važnim životnim prekretnicama i energiji koju nosi godina pred nama.

Stefan objasnio je zašto je 2026. godina posebna, kako da je iskoristimo na najbolji način i zašto je važno da slušamo intuiciju. Otkrio je šta nas čeka u prvim mesecima nove godines.

Na izmaku smo još jedne godine, vreme je da čujemo od tebe šta nas očekuje u 2026. godini.

- Želim da čestitam 2026. godinu jer je godina koja obećava. Ovo je godina jedinice, raskoša i sjaja, godina koja će biti berićetna svima. U ovoj godini moramo da postavimo jasne ciljeve, viziju i misiju šta želimo da rešimo. Kako postavimo stvari u glavi početkom januara meseca, takve ćemo rezultate imati narednih 9, 18 ili 27 godina, zato je jako bitno da radimo iz srca i duše i da nemamo neke kalkulacije i proračune. Univerzum voli ljude koji žive iz srca i duše. Ova godina je sudbinska i godina kada ćemo moći da započnemo novi život, da kupimo novi stan, započnemo potomstvo, promenimo posao ili da negde daleko započnemo sve ispočetka. U ovoj godini ćemo da zaokružimo ciklus od prethodnih devet godina i da ga ostavimo iza sebe.

Šta ljudi mogu da očekuju u januaru, februaru i tokom ostalih meseci?

- Januar je sudbinski mesec, on će biti vezan za porodicu i dom. U februaru nas očekuje trojka – pokretanje emotivnih stvari. Ljudi koji su sami će najverovatnije ući u vezu ili neku tajnu vezu. To sve zavisi od individue. U martu ćemo učiti karmičke lekcije. Mart će da preseče i postavi stvari za april. Od juna nas očekuje promena, to važi za ljude koji rade na velikim projektima. Jun je za velike stvari!

Autor: A.Anđić