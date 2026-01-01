ODUŠEVILI SVE: Prija i Uroš Živković ukrstili glasove na dočeku Nove godine, publika pala u trans zbog njihovog izvođenja čuvenog hita (VIDEO)

Mlade muzičke zvezde, pevač Uroš Živković i Aleksandra Prijović, napravile su spektakl na bini tokom proslave dočeka Nove godine u Beogradu.

Naime tokom Aleksandrinog nastupa za doček Nove godine, Uroš joj se pridružio na bini te su zajedno izveli čuveni hit „Kad zamirišu jorgovani“, pesmu koju su u originalu izveli Vesna Zmijanac i Dino Merlin, i oduševili publiku snažnom i emotivnom interpretacijom.

Ovaj nastup bio je prvi Aleksandrin povratak na scenu u Beogradu nakon porođaja, a po svemu sudeći pevačica nije krila sreću što je Novu godinu dočekala baš uz beogradsku publiku.

Publika je uživala u svakom trenutku, aplauzi i ovacije pratili su svaki ton pesme. Uroš je u jednom momentu poljubio svoju dragu koleginicu u obraz, a njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Autor: N.B.