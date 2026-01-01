AKTUELNO

Tužan dan u domu Milana Vasića: Glumac slomljen od tuge (FOTO)

Nakon proslave i dočeka 2026. godine, glumac Milan Vasić je podelio tužne vesti iz svog doma, njemu je uginuo konj.

Naime, Milan Vasić je sa suprugom i sinom dočekao 2026. godini, a onda su usledile bolne vesti.

On je na Instagramu podelio fotografiju i oprostio se od svog konja Skaja.

- Skaj, napisao je samo Milan Vasić i ostavio slomljena srca.

Inače, glumac Milan Vasić veliki je ljubitelj konja, o čemu je jednom prilikom govorio.

- Baš sam se zaljubio u konje. Uživam u tome. Saznanje da vas konj može glavom ubiti je strašno, ali meni to ne uliva strah. Volim konje i volim da jašem. Dok sam bio dete moj deda je imao dva konja i non-stop sam išao kod njega da jašem, ali, naravno, uz njegovu pomoć. Ta ljubav je ostala do dana današnjeg, ispričao je ranije glumac.

Inače, pored stana u Beogradu, Milan ima i imanje na Kosovu i Metohiji, gde je nedavno odveo svog sina.

- Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti ovo se ne prodaje - napisao je on u opisu.

