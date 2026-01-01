Viki Miljković i Nermin napravili spektakl na dočeku Nove godine: Oborili sopstveni rekort u Kupresu (VIDEO)

AKTUELNO

Violeta Viki Miljković i mladi pevač Nermin Handžić priredili su sinoć pravi muzički spektakl i nezaboravan doček Nove 2026. godine u Kupresu, u Bosni i Hercegovini.

U prepunoj hali, u kojoj je samo godinu dana ranije oboren rekord posećenosti na koncertu održanom dan pred doček, publika se ovog puta okupila baš u novogodišnjoj noći, spremna da uz vrhunsku muziku isprati staru i dočeka novu godinu. Uprkos temperaturama ispod nule, Kupres je goreo od emocija, pesme i energije.

Tokom večeri, Viki i Nermin nizali su svoje najveće hitove, podižući atmosferu iz minuta u minut. Publika je pevala uglas, igrala i slavila, a hala je bila ispunjena pozitivnom energijom koja se retko viđa i pamti.

Kada je sat otkucao ponoć, usledio je vrhunac večeri — uz gromoglasno odbrojavanje, vatromet emocija i aplauze, Viki i Nermin uputili su publici novogodišnje čestitke, poželeli svima mnogo sreće, zdravlja i uspeha u 2026. godini.

Publika je sa ovog spektakla izašla prepuna utisaka koji jasno govore da će se o ovoj noći još dugo pričati.

Odmah nakon koncerta u Kupresu, Viki Miljković i Nermin Handžić uputili su se ka Vrnjačkoj Banji, gde ih očekuje repriza dočeka u jednom od najluksuznijih hotela, nastavljajući novogodišnje slavlje u velikom stilu.

