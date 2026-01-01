ISPLIVAO SNIMAK SKANDALOZNOG DOČEKA 2026. U NEMAČKOJ: Evo kako je Vesna reagovala kada je saznala da su ostali bez novca, komentari pljušte (VIDEO)

Nakon što je Đole Đogani izneo tvrdnje da su on i njegova supruga prevareni od strane organizatora koji je pobegao sa parama i nije im dao dogovoreni honorar, pojavio se snimak sa novogodišnjeg nastupa na kom se i Vesna Đogani obratila publici.

Vesna Đogani i Đole Đogani su imali zakazani nastup za doček Nove 2026. godine u Nemačkoj, međutim doživeli su neprijatnost od strane organizatora koji je, kako tvrde, pobegao sa parama i nisu dobili ni dinar.

Grupa "Đogani" je ipak odlučila da zabavi publiku, te su bez para pevali na proslavi, što je publika pozdravila ovacijama.

- Ja ne želim da u ovakvoj atmosferi uđemo u Novu godinu. Mislim da ste i vi i mi zaslužili da se lepo provedemo, nećemo zbog one budale svi da se nerviramo. Evo čovek je došao 300 kilometara su vozili, neko je 800 km, neko je osam sati vozio, meni je to isto kao i da sam ja vozila. Samo zbog vas mi ćemo još malo da otpevamo, a njega sram bilo, rekla je Vesna obraćajući se publici.

Ispod snimka su se nizali komentari poput: "Svaka čast za Vesnu Đogani! Osvetlala obraz njen i njenog supruga".

Podsetimo, na dočeku 2026. godine u Nemačkoj desila se prevara na nastupu grupe Đogani.

Đole Đogani se obratio svim gostima, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.



