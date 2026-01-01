GODINA PROMENA, ODGOVORNOSTI I VERE U SEBE: Jovana Maksimović o novom poslovnom anganžmanu u Nacionalnom dnevniku, velikoj poslovnoj prekretnici i izazovima s kojima se svakodnevno suočava!

Mlada i perspektivna!

Od skoro kao novi deo tima Nacionalnog dnevnika, Jovana Maksimović unela je novu energiju u informativni program, potvrđujući da se iza mladog lica kriju velika profesionalnost i ambicija.

U novogodišnjem intervjuu za Pink.rs, Jovana je progovorila o godini koja joj je donela važne profesionalne prekretnice, izazovima novinarskog posla, ali i planovima i željama za godinu koja dolazi.

Od skoro si deo tima Nacionalnog dnevnika, kako si doživela prelazak u centralnu informativnu emisiju i kolika je odgovornost koju taj format nosi?

Prelazak sam pre svega doživela kao ozbiljnu profesionalnu obavezu, ali i kao veliku čast. Svesna sam odgovornosti koju taj format nosi, ali me to i motiviše da budem maksimalno posvećena.

Pre svega si spiker sa dugogodišnjim iskustvom na “TV Vesti” u informativnom programu. Koliko ti je ta preciznost i disciplina spikerskog posla pomogla u radu na Nacionalnom dnevniku?

Spikerski posao naučio me je disciplini, koncentraciji i poštovanju reči, a to je u Nacionalnom dnevniku od presudnog značaja. Preciznost u izgovoru, ritam, ali i kontrola emocija u ozbiljnim vestima, nešto su što nosim iz tog iskustva i što mi danas predstavlja čvrstu osnovu u radu.

Paralelno radiš i jutarnji program na “Pinku,” koji zahteva drugačiju energiju i tempo. Kako balansiraš između ozbiljnog informativnog formata i dinamičnog jutarnjeg programa?

To jesu dva potpuno različita formata, ali ih doživljavam kao izazov koji me profesionalno obogaćuje. Jutarnji program traži toplinu, energiju i spontanost, dok Nacionalni dnevnik zahteva mirnoću i autoritet. Balans postižem tako što svakom formatu prilazim sa jasnom svešću o njegovoj ulozi i publici kojoj se obraćam.

Kako se osećaš povodom novog poslovnog angažmana u Nacionalnom dnevniku i da li ga doživljavaš kao važnu prekretnicu u svojoj karijeri?

Ovaj angažman svakako doživljavam kao jednu od važnijih prekretnica u karijeri. On predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada i poverenje koje mi je ukazano. Istovremeno, to je i podstrek da nastavim da se razvijam i profesionalno rastem.

Šta ti je bilo najteže u prvim emisijama Nacionalnog dnevnika? Tehnička preciznost, sadržaj ili pritisak javnosti?

Najveći izazov bio je pritisak odgovornosti koji Nacionalni dnevnik nosi. Preciznost i sadržaj su deo posla na koji sam navikla, ali svest da se obraćate velikom broju ljudi i da svaka reč ima težinu zahteva dodatnu mentalnu stabilnost i fokus.

Kada se osvrneš na godinu iza nas, kakva je ona bila za tebe na privatnom planu i šta ti je obeležilo taj period van posla?

Godina iza mene bila je dinamična i puna promena. Na privatnom planu trudila sam se da pronađem balans, da više slušam sebe i cenim male, ali važne trenutke. Porodica i prijatelji bili su mi najveća podrška i oslonac. Bez njih ništa ne bi uspela.

Koju poruku bi, uputila i čitaocima portala Pink.rs?

Čitaocima Pink.rs želim zdravlje, mir i veru u sebe. Da u Novu godinu uđu sa više hrabrosti, optimizma i ljubavi.

Autor: Snežana Zindović