Radosti moje dve: Marija Šerifović objavila emotivni snimak iz porodičnog doma, majka Verica ne skida osmeh sa lica zbog ovoga (FOTO)

Pevačici Mariji Šerifović promenio se život kada je dobila sina Maria, kome su se ona i njena majka Verica Šerifović posvetile u potpunosti.
Marija neretko na Instagramu deli zajedničke trenutke sa svojim naslednikom, a sada je fotografijom bake i unuka.
Naime, Marija je uslikala Vericu kako drži unuka i ne skida osmeh sa lica, dok ju je dečak jednom rukom zagrlio.
"Radosti moje dve", napisala je Marija u opisu.
Inače, Šerifovićka se nedavno obratila sinu emotivnom porukom.
"Sine, hvala što me učiš životu"
- Naša druga godinica. Godina mog najvećeg rasta. Sigurna sam u to. Hvala ti, sine. Hvala ti što me učiš životu. Rastemo zajedno. I svakog jutra se trudim da budem sebi bolja, da bih tebi bila najbolja, napisala je Marija Šerifović u opisu videa u kom se nalazi niz fotografija sa sinom Mariom.
Autor: N.B.