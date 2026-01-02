Ne mogu da volim unuku više od sina! Lidija Vukićević iskreno o porodici i privatnom životu: Ne osvrćem se na prošlost

Glumica Lidija Vukićević govorila je o vrednostima koje godinama poštuje, ali i porodici koja je prethodne godine postala bogatija za još jednog člana.

Lidija Vukićević sa osmehom dočekuje svaki praznik i svakom se raduje kao dete, pa njen dom na Bežanijskoj kosi izgleda kao zemlja Deda Mraza.

- Uvek vas sa radošću primim u moj dom, možda sam sada samo malo umorna jer radim dve serije, jednu snimam u Sremskim Karlovcima i u Belom dvoru, a jednu u Beogradu. Uživam u ovim čarolijama i kod mene će jelka stajati sigurno do marta, a sve ovo što vidite je pitanje mašte i volje, kada to imate sve se pretvori u čaroliju. Uvek se pozivam na Miku Antića koji kaže “onaj ko nije dete, taj je umro“, a ja sam večito dete i ovo su moje igračke za svaki praznik. Veoma pažljivo sve biram, čuvam i sa velikim pijetetom postavljam u svoju kuću – priča glumica Lidija Vukićević.

Sjaj praznika i dekoracije vole i njeni najbliži.

- Sinovi su mi rekli da sam ove godine prevazišla i samu sebe. Uvek pitaju odakle mi energija, jer trebalo je postaviti četiri hiljade lampiončića, pa pečurkice kojih ima trista, ali meni nije ništa teško jer imam želju da kuća odiše prazničnim raspoloženjem.

"Unuka je moj najveći poklon"

U njenom domu okupljanja su česta, a mesta za stolom su sve više popunjena. Ove godine posebno mesto zauzela prva unuka koje je dobila od sina Andreja i njegove izabranice.

- Puna kuća radosti i veselja i mnogo se radujem tome. Kada spremam doček za njih to je mnogo više hrane nego što treba, jer je to moja želja da ih tako ugostim. Moram da kažem da su pored mojih sinova divne dve mlade žene, koje znajući da ja ne jedem meso, uvek mi donesu svašta. Toliko žele da me obraduju u svakom trenutku, to je naša velika dobra uzajamnost i to me raduje i sve je jače jer nemam žensku decu i mnogo sam se obradovala Dariji. Plakala sam kad sam čula da je devojčica jer sam jedina verovala u to. Tako da je meni moja Darija stigla, devojčica koju sam toliko želela i Nađa i Andrej su mi podarili divan poklon – kaže Lidija i dodaje:

- Darija ima pet meseci i možda bih bila neiskrena kada bih pričala o nekim velikim promenama jer je ona još uvek beba. Tako je lepo odreagovala na ovo kićenje, na lampice koje sjaje i dobila je sjajne poklone. Nadam se da će vrlo brzo doći vreme da još malo poraste, rekla sam i Nađi i sinu da ću je uzeti kod mene, a oni neka dolaze kad god hoće da je uzmu. Ogromna je radost i promena u kući i moram da priznam u prvom trenutku se nisam snašla, ali kako je vreme odmicalo ne može da prođe dan da je ne vidim – uz osmeh govori glumica kojoj će unuka pomoći da i u narednim godinama gaji dete u sebi.

- Sigurno da hoće, ali meni nije teško izbiti to dete iako su to mnogi pokušavali, pa čak i moja deca govoreći “pa dobro mama, kad ćeš da odrasteš“. Ozbiljna sam za život, ne mogu da kažem da me je život mazio i da sam ležala na oblacima, ali sam uspela da sačuvam to dete u sebi.

Glumica i dalje ostaje pri stavu da reč baka neće postojati u njihovom domu.

- Pošto nisam bila standardna i klasična majka i sada sa Darijom planiram milion nekih stvari i sigurno ću noću da je vodim u prodavnicu, dragstor i ne mogu da budem sama po sebi baka jer nisam klasika. Imaće uvek zabavu, neće joj biti dosadno i učiću je lepim stvarima i da uživa u svakom trenutku u životu, jer treba živeti svaki trenutak – sa osmehom priča ona.

Izreku da se unuci vole više od dece, ne može da prihvati.

- Moj otac je uvek govorio: nikada ne mogu da volim više unučiće nego svoju decu. Oni su se maksimalno davali, čuvali i voleli ih beskrajno, ali nisu mogli unuke da stave ispred mene i moje sestre Marine. Moguće da je kratak period, ali ja nekako Dariju ispred njenog tate još uvek ne mogu da stavim i možda će to neko da mi zameri, ali samo sam iskrena – rekla je Lidija i istakla da već sada neke svoje osobine vidi kod unuke.

- Ono što mi se najviše dopada kod nje je taj neki mir koji ima, jer ona je beba koja je zadovoljna i koja ne plače. Horoskopski znak je isto kao i ja, rak i sigurno će biti emotivna i empata ali moguće da ću je učiti da bude čvršća od mene.

U narednu godinu sa sobom nosi osmeh i sreću, ali ne i planove.

- Život me je naučio da se nikada ništa ne planira i onda se toga i bojim. Živim trenutak i svaki dan, ne osvrćem se na prošlost i meni samo stoje u srcu moji roditelji sa kojima neću moći da dočekujem naredne godine, ali toliko su mi lepog dali da radosna svaki dan dočekujem jutra. Bez planova, uz mnogo sreće ulazim u narednu godinu, a za sreću se uvek treba potruditi, jer niko vam neće napraviti sreću ako se sami ne potrudite, jer sreća je u nama – zaključuje glumica.



Autor: N.B.