Evo šta Ceca radi prvog dana Nove godine: Objavila snimak iz porodičnog doma, jedan detalj oduševio sve (FOTO)

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović u novogodišnjoj noći nastupala je na Zlatiboru gde je priredila doček za pamćenje, a sada je pokazala kako odmara od radne Nove godine.

Naime, Ceca je na Instagramu podelila snimak iz porodične vile na Dedinju, te je pokazala kako leži u dnevnoj sobi gledajući film "Hari Poter", a uz to kako jede šećernu vunu.

Kako je snimila deo dnevnog boravka, na stolu se vide razne đakonije, a mnogima su zapale za oko stare, dobre šećerne jabuke, koje asociranu na detinjstvo. Pored toga Ceca je pokazala deo novogodišnje dekoracije, koja ostavlja bez teksta.

Ceca je bila pokrivena ćebetom dok je ležala na sofi, te nema sumnje da joj ovakav sasvim običan reset i te kako prija.

Spektakl na Zlatiboru za Novu godinu

Inače, ona je na dočeku Nove 2026. godine zablistala u elegantnom crvenom odelu, koji je po sebi imao cirkone i savršeno istakao njenu vitku figuru.

- Dobro veče svima, vidim da vas ima u velikom broju i da ćemo se zabaviti. Mi smo večeras biti na visokom nivou i zadatku da vama bude najlepše -obratila se ona prisutnima pa zapevala hit "Ja još spavam u tvojoj majici", a publika je uglas pevala sa njom.

Autor: N.B.