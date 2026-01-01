AKTUELNO

Evo šta Ceca radi prvog dana Nove godine: Objavila snimak iz porodičnog doma, jedan detalj oduševio sve (FOTO)

Autor: N.B.

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović u novogodišnjoj noći nastupala je na Zlatiboru gde je priredila doček za pamćenje, a sada je pokazala kako odmara od radne Nove godine.

Naime, Ceca je na Instagramu podelila snimak iz porodične vile na Dedinju, te je pokazala kako leži u dnevnoj sobi gledajući film "Hari Poter", a uz to kako jede šećernu vunu.

Foto: Instagram.com

Kako je snimila deo dnevnog boravka, na stolu se vide razne đakonije, a mnogima su zapale za oko stare, dobre šećerne jabuke, koje asociranu na detinjstvo. Pored toga Ceca je pokazala deo novogodišnje dekoracije, koja ostavlja bez teksta.

Foto: Instagram.com

Ceca je bila pokrivena ćebetom dok je ležala na sofi, te nema sumnje da joj ovakav sasvim običan reset i te kako prija.

Foto: Instagram.com

Spektakl na Zlatiboru za Novu godinu

Inače, ona je na dočeku Nove 2026. godine zablistala u elegantnom crvenom odelu, koji je po sebi imao cirkone i savršeno istakao njenu vitku figuru.

- Dobro veče svima, vidim da vas ima u velikom broju i da ćemo se zabaviti. Mi smo večeras biti na visokom nivou i zadatku da vama bude najlepše -obratila se ona prisutnima pa zapevala hit "Ja još spavam u tvojoj majici", a publika je uglas pevala sa njom.

Autor: N.B.

