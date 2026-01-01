AKTUELNO

Domaći

Marina Visković više ne krije dečka: Novu godinu dočekali zajedno, ukombinovali čak i stajlinge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Do skoro ona nije pokazivala kako izgleda njen partner, međutim, sada podelila prvu zajedničku sliku na kojoj otkriva njegov identitet.

Pevačica je pokazala kako su se spremili za najluđu noć. Ako je suditi po fotki, par je uskladio autfite u crnoj elegantnoj kombinaciji.

Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji.

Foto: Instagram.com

Ona je u opisu kratko ostavila samo emotikon srca.

Inače, Marina je odlučila da prvi put posle mnogo godina ne nastupa u najluđoj noći.

- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - rekla je ona nedavno za "Grand".

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Brak

#Dubai

#Ljubav

#Marina Visković

#dečko

#pevačica

#pvačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Tetovaže po telu i grudima: Marina Visković u Dubaiju sa novim dečkom bogatašem, strastveno zagrljeni, pogledajte kako izgledaju (FOTO)

Domaći

Cveta u ljubavi! Marina Visković pokazala dečka, ne krije koliko je zaljubljena, on sav u mišićima (FOTO)

Domaći

NE PEVAM ZA NOVU GODINU! Marina Visković šokirala priznanjem, otvorila dušu i o novom partneru: Veoma sam zaljubljena!

Domaći

SRPSKI GOLMAN SMUVAO MAHRINU! Pre pevačice je ljubio najlepšu ženu srpskog fudbala, a sada su isplivali detalj njihove veze

Svet

ONI SU PRVI DOČEKALI NOVU GODINU: Slavlje na ostrvima Samoa i Kiribati – potrebno tačno 26 sati da cela planeta uđe u 2026.

Domaći

'NE MOGU NI DA ZAMISLIM ŠTA O TOME MISLE NJENI RODITELJI' Komšije Lazala Ristovskog RAZVEZALE JEZIK o glumcu i njegovoj 39 godina mlađom Anicom! ŠOK!