Dostojanstvo nema cenu: Nakon skandala na dočeku Nove godine, oglasila se Nadica Ademov, pevačica sve otkrila

Nadica Ademov prethodne noći bila je u centru skandala. Nakon ponoći je izašla na binu, javno se izvinila publici i izjavila da od njenog pevanja nema ništa.

Pevačica nije želela da toleriše ponašanje organizatora, te se zahvalila svima i otišla. Nakon svega, Nadica se sada oglasila na društvenim mrežama i objasnila detalje.

- Pre svega želim da istaknem da mi je žao zbog užasno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći i ja, a i publika i narod koji je pošteno platio svoje karte za doček, i koji je očekivao da će slušati i mene i da ćemo se zajedno veseliti i raspoloženi obeležiti početak ove nove godine. Ponovo ću naglasiti - dovedena sam u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora.

Dan pre dočeka nisam bila obaveštena o satnici, kada pevam. Potom, prva informacija koju sam dobila 30. decembra jeste da je "neko odredio da ću pevati od 3 do 5 ujutru" - započela je Nadica Ademov i dodala:

Odlaganje satnice pevanja

- Menadžer koji je dogovarao ovaj angažman je odmah kontaktirao sa organizatorom i naglasio mu je da ja sigurno neću pevati samo u to vreme, jer je pošteno bilo da svako od nas peva po sat vremena i da se smenjujemo. Organizator je rekao da je jedino fiksno to da Aleksandra Mladenović peva od 21 do 23 sata, a da se Đani, Darko i ja smenjujemo na sat vremena. Zvanična informacija koju sam dobila jeste da će moj prvi blok biti u 00:30h. To se nije dogodilo - napisala je Nadica i dodala:

- U halu sam stigla u 22:30h. Đani me je posle ponoći najavio, krenula sam da izađem, ali je moj nastup ponovo "odložen".

- Ono što je usledilo ste mogli da čujete i da vidite. To je bilo jedino što sam smatrala da je ispravno da učinim u tom trenutku, iz poštovanja prema sebi, jer ovakav neprfesionalizam i nefer postupanje nisam doživela nikada i nigde - zaključila je pevačica.

- Veliko hvala svim ljudima iz dijaspore koji su došli, kojima sam pevala i po 4-5 privatnih slavlja, i zbog kojih je, inače, dodat i ekstra VIP deo.

- Drago mi je što me je publika razumela, zbog toga mi je puno srce, jer dostojanstvo nema cenu. Još jednom se svima koji su želeli da me čuju i da se zajedno veselimo, iskreno izvinjavam, u svoje ime. Za nas će biti prilike, ali za ovakvo nepoštovanje više sigurno neće.

