AKTUELNO

Domaći

Blistala u zlatnom: Tanja Savić oduševila pesmom i odevnom kombinacijom na dočeku Nove godine u Banjaluci! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Privatna arhiva ||

Nakon što je u 2025. godini održala niz uspešnih solističkih koncerata, Tanja Savić je i za doček Nove godine održala nastup za pamćenje.

Stanovnici Banjaluke, ali i ostalih gradova iz regiona uživali su u višesatnom spektaklu koji je pevačica pripremila sa bendom. 

Svi su u zajedno sa Tanjom pevali hitove “Poludela”, “Zlatnik”, “Tako mlada” i mnoge druge a oduševila je i zlatnom haljinom koju je za ovu priliku odabrala.

Foto: Privatna arhiva

Tanja Savić je i ovoga puta potvrdila status jedne od najomiljenijih pevačica regionalne scene, tome svedoče i videi sa novogodišnjeg nastupa koji su zasuli društvene mreže.

Kako je Tanja Savić sa publikom u Banjaluci dočekala Novu godinu, pogledajte u videu ispod teksta.

Video: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Autor: M.K.

#Banjaluka

#Nova godina

#Tanja Savić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Priredila doček za pamćenje! Tanja Savić oduševila Zagreb, publika u transu zbog njenih pesama

Domaći

Tanja Savić otkazala nastup: Hitno se oglasila, evo šta se desilo

Domaći

Viki Miljković i Nermin napravili spektakl na dočeku Nove godine: Oborili sopstveni rekort u Kupresu (VIDEO)

Domaći

SKANDAL NA PRIMORJU! Rale PRETIO Boži Dobriši BATINAMA, prekinuo Anin intervju, umalo došlo do KARAMBOLA (FOTO+VIDEO)

Domaći

Sa ovim su pokazali da me NE VOLE: Tanja Savić umalo zaplakala zbog podrške koju NEMA od kolega, pa priznala: Imala sam osećaj da se SLADE što mi NIJE

Beograd

Doček Nove godine 2026. u Beogradu – Kompletan vodič