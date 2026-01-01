Blistala u zlatnom: Tanja Savić oduševila pesmom i odevnom kombinacijom na dočeku Nove godine u Banjaluci! (VIDEO)

Nakon što je u 2025. godini održala niz uspešnih solističkih koncerata, Tanja Savić je i za doček Nove godine održala nastup za pamćenje.

Stanovnici Banjaluke, ali i ostalih gradova iz regiona uživali su u višesatnom spektaklu koji je pevačica pripremila sa bendom.

Svi su u zajedno sa Tanjom pevali hitove “Poludela”, “Zlatnik”, “Tako mlada” i mnoge druge a oduševila je i zlatnom haljinom koju je za ovu priliku odabrala.

Tanja Savić je i ovoga puta potvrdila status jedne od najomiljenijih pevačica regionalne scene, tome svedoče i videi sa novogodišnjeg nastupa koji su zasuli društvene mreže.

Kako je Tanja Savić sa publikom u Banjaluci dočekala Novu godinu, pogledajte u videu ispod teksta.

