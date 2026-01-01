AKTUELNO

Vrnjačka Banja već blokirana: Jelena Karleuša večeras obara rekord!

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Jelena Karleuša će kolegama ponovo dati radni zadatak.

Sitno brojimo do početka koncerta pop zvezde Jelene Karleuše u Vrnjačkoj Banji.

Vrnjačka Banja je večeras centar regiona! Na gradskom trgu nastupa Jelena Karleuša, jedna od najvećih muzičkih i pop ikona Balkana, a interesovanje publike prevazilazi sva očekivanja.

Foto: Facebook.com

Fanovi pristižu iz svih krajeva Srbije, atmosfera u Banji je već usijana, a zbog ogromne posećenosti svi prilazi Vrnjačkoj Banji su zakrčeni. Očekuje se spektakl kakav se dugo ne pamti — vrhunska produkcija, bezvremenski hitovi i energija koja pomera granice.

Autor: Pink.rs

#Jelena Karleuša

#Vrnjačka banja

#koncert

#rekord

#repriza

