POSLAO MI JE STRAŠNE MOMKE, ZAVRŠIO SAM U HITNOJ: Oglasio se organizator kog je Đogani optužio da je pobegao sa honorarima, izneo ŠOK tvrdnje

Nakon skandala u novogodišnjoj noći, oglasio se organizator kog su Vesna i Đole optužili da je pobegao pre isplate honorara.

Vesna i Đole Đogani u novogodišnjoj nastupali su u jednom lokalu u Nemačkoj, a u jednom trenutku Đole je saopštio da nakon prvog bloka više neće pevati jer im honorar nije isplaćen. On je tada optužio organizatora Huseina Velagića da je pobegao sa novcem, a sada se i on oglasio i izneo svoju stranu priče.Husein tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 evra, te ih je optužio za pretnje.

- Ja sam Đoganijevima unapred dao 11.000 evra i ostalo je da im dam još 5.000 i rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim meni je pozlilo, ja sam bolestan čovek, imam sve papire i završio sam u hitnoj. Đogani mi je poslao strašne momke na kućna vrata koji su mi pretili - rekao je on, pa nastavio da iznosi šokantne tvrdnjae:

- Samo dragi Bog zna koliko sam ja pošten čovek. Sve ide na sud. Prekidam saradnju sa Đoganijem. A i ostali su dobili svoje pare, Zoran Janković 1.500, Đoganijevoj sestri koja živi u Nemačkoj u blizini Bohuma dao sam 11.000 evra. Ja sam u Hitnoj i borim se za život i bojim se da ću da umrem - rekao je on, pa odgovorio na pitanje zbog čega je napustio svirku.

- Morao sam pobeći jer su pretili da će mi zapaliti automobil koji vredi 20.000 evra i ubili bi me. Od policije sam potražio zaštitu. Ako se ovako nastavi biće mrtvih glava - rekao je on,prenosi "Najportal".

Na pitanje ko mu je pretio odgovorio je:

– Đogani i Slovenac.

Oglasila se Vesna

- Upravo smo sleteli i sada vidim da ima dosta komentara na snimku kod voditelja koji je vodio program. Samo je njemu dao sve pare, a sve ostale nas je zakinuo. Gazda sale koji je poreklom iz Turske, je došao i rekao ja ću vama da prekinem muziku, jer me čovek nije platio. Mi smo onda nakon toga sve isključili i rekli ljudima. Dosta ljudi se sada javlja i on je mnogo ljudi prevario, ali mnogo, a svi su ćutali i niko reč jednu nije rekao. To stvarno nije fer - rekla je Vesna za i dodala:

- Posle sam se vratila i zbog ljudi sam pevala još sat vremena i rekla sam neću da zbog jedne budale mi svi ispaštamo. Svima sretna Nova godina, a nama jedna ozbiljna lekcija za ovu. Bitno nam je nakon svega da su se ljudi veselili i da je bilo divno i malo je bez veze što se eto to stavlja u drugi plan - ispričala je folkerka.Inače, na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Nemačke gde se Đole obratio prisutnima.

Autor: M.K.