POLUBRAT FILIPA ŽIVOJINOVIĆA ČEKA DETE: Trudna devojka Maria Nakića objavila sliku sa stomakom do zuba, čestitke pljušte (FOTO)

Filip Živojinović sa majčine strane ima polubrata Maria Nakića, koji je uspešan košarkaš, a sada on čeka prvo dete sa lepom teniserkom Lenom Karlovčan.

Njih dvoje u vezi su već dve godine, a sada su saopštili lepe vesti, i to tik pred njen porođaj.

Lepa Lena je objavila emotivne slike na kojima pozira sa velikim trudničkim stomakom pored jelke i drži se za stomak.

- Naše malo čudo - napisala je u opisu i dodala flašicu, a ispod objave usledili su komentari čestitki i srca.

Otkrio da ljubi teniserku na Dan zaljubljenih

Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa devojkom, teniserkom Lenom Karlovčan. Radi se o 20-godišnjoj igračici, trenutno nerangiranoj na WTA listi, a u svojoj karijeri je više igrala u konkurenciji dubla nego u singlu.

Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

