OVO JE SVE VREME KRILA OD JAVNOSTI! Kija Kockar kupila još jednu nekretninu: Imam dva kupatila, jedno ne koristim

Pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar otkrila je da je kupila još jednu nekretninu. Nakon stanova u Zrenjaninu, Beogradu, ali i Alanji u Turskoj, odlučila je da je vreme za još jednu veliku investiciju, pa je rešila da o tome progovori javno.

Na pitanje da li, posle nekretnine na moru u Turskoj, planira kupovinu još jedne u ovoj godini, Kija je imala spreman odgovor.

- U Turskoj ne. Dosta mi je jedan stan tamo. Ali jesam kupila još jednu nekretninu tokom 2025. godine, to, eto, vam je premijerno. Nisam obavestila baš javno. Kao i prethodne. Jesam javno kad sam kupila prvi stan i prvi stan na moru. Sve ostalo je za mene ulaganje jer, evo, imam, na primer, dva kupatila u stanu i jedno uopšte ne koristim - kazala je Kija.

- Isto tako, toliko zidova... Ali fali vremena. Biće srećna ta osoba kojoj budem ostavila sve jednog dana, to je sigurno. Bitno je da nemam kredite i da mi je tu mirna glava - dodala je Kockareva.

Autor: Pink.rs