AKTUELNO

Showbiz

Dobili ih uz pomoć surogat majke i sve vreme ih krili od javnosti: Evo kako izgledaju sinovi Eltona Džona i njegovog muža (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello ||

Porodica se ranije povremeno pojavljivala zajedno tokom odmora na egzotičnim destinacijama, ali je potom usledila duga pauza bez javnih pojavljivanja.

Sinovi Eltona Džona i njegovog supruga Dejvida Furniša, Zakarija i Elajdža, kada god se pojave u javnosti (što je retko) odmah izazovu veliku pažnju. Dečaci, koji danas imaju 14 i 12 godina, godinama su bili potpuno van očiju javnosti.

Porodica se ranije povremeno pojavljivala zajedno tokom odmora na egzotičnim destinacijama, ali je potom usledila duga pauza bez javnih pojavljivanja. Elton Džon je ranije iskreno govorio o strahu da možda neće dočekati važne trenutke u životima svojih sinova, poput njihovih venčanja, što je duboko potreslo njegovog supruga.

Par je zajedno od 2005. godine, a sinove su dobili uz pomoć surogat majke. U poslednje vreme pažnju javnosti privukle su i Eltonove zdravstvene poteškoće, naročito problemi sa vidom, o kojima je otvoreno govorio tokom promocije svojih projekata i dokumentarnog filma „Elton John: Never Too Late“.

Uprkos zdravstvenim izazovima, slavni muzičar se i dalje pojavljuje u javnosti, dok mu fanovi širom sveta šalju poruke podrške.Evo kako oni izgledaju (na jednoj od zabava koje su pratile dodelu Oskara 2025):

Autor: M.K.

#Elton Džon

#Surogat majka

#deca

#pevač

#sinovi

POVEZANE VESTI

Extra

DŽORDŽ I AMAL KLUNI KONAČNO POKAZALI DECU! Godinama ih ljubomorno krili od očiju javnosti, a evo kako danas izgledaju (FOTO)

Extra

Ovi ljudi su meta džeparoša - Tajne zanata su razrađene do detalja, a evo kada smo najlakša meta i šta morate da znate (VIDEO)

Svet

BRAK MEGAN I PRINCA HARIJA NA STAKLENIM NOGAMA! Ona je OČAJNA, ne može više ovako, često se svađaju zbog OVOGA

Ostali sportovi

VELIKA ŠTETA: Nik Kirjos eliminisan već u prvom kolu Australijan opena! Nije pokazao ništa posle duge pauze...

Domaći

Naša glumica objavila fotku zbog koje će mnogima pasti vilice: Glumica provocira u tigrastoj haljini golih leđa

Domaći

PRVA ZAJEDNIČKA FOTKA DŽEJLE RAMOVIĆ SA DEČKOM: Pevačica zavela kolegu, a evo kako izgledaju zajedno, fanovi ih raskrinkali (FOTO)