JELENA KARLEUŠA RAZVALILA I NA VEČERAŠNJOJ REPRIZI NOVE GODINE: Priredila nastup u Vrnjačkoj Banji kakav se ne pamti - bezvremenski hitovi i energija koja pomera granice (VIDEO)

Spektakularnim nastupom za reprizu Nove godine izazvala zemljotres!

Vrnjačka Banja je večeras centar regiona! Na gradskom trgu nastupa Jelena Karleuša, jedna od najvećih muzičkih i pop ikona Balkana, a interesovanje publike nadmašilo je sva očekivanja.

Fanovi su pristigli iz svih krajeva Srbije, atmosfera je usijana. Naime, Karleuša je svojoj publici priredila spektakl kakav se dugo ne pamti — vrhunska produkcija, bezvremenski hitovi i energija koja pomera granice.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Podsetimo, Jelena Karleuša, Olivera Marković i Dj Neba priredili su nezaboravan doček Nove godine u Eliti 9. Učesnici su u svom stilu ispratili staru i dočekali novu godinu, uz mnogo pozitivne energije i euforije. Atmosfera je bila na vrhuncu, a čini se da ova noć nikome neće izbledeti iz sećanja. Malo je reći da je Jelena sinoć na dočeku u Eliti briljirala, budući da su učesnici Elite puni najpozitivnijih komentara i utisaka. Ona je izvodila svoje najveće hitove i bengere zbog čega niko od publike nije ostao imun.

Autor: Pink.rs