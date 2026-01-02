Novogodišnja žurka POŠLA PO ZLU! Naši pevači prošli KAO BOSI PO TRNJU u najluđoj noći, evo koji skandali su obeležili doček 2026!

Bilo je svakako burno i nezaboravno.

Doček nove 2026. godine obeležili su mnogobrojni skandali i neprijatne situacije kada je u pitanju domaća javna scena. Dok su kod jednih odbijali da isplate honorare, drugi su imali problema sa neposlušnim haljinama i štiklama. Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti veoma burna i naporna godina za naše estradnjake.

Nadica Ademov

Pevačica nije izašla na binu na novogodišnjem nastupu, jer je nastao problem oko satince. Naime, Nadica je napustila halu zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila pošteno - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.

Grupa Đogani

Đole i Vesna Đogani prevareni su na novogodišnjem nastupu u Nemačkoj. Njima, kao ni ostalim muzičarima nije isplaćen honorar, a organizator nastupa pobegao je i nikoga nije isplatio.

Aleksandra Mladenović﻿﻿

Mlada pevačica doživela je peh u novogodišnjoj noći i to nasred nastupa, kada su joj popucali šavovi na haljini, pa su svi u publici mogli da vide ono što Aleksandra nije želela da pokaže.

Autor: R.L.