Naš pevač odbio da peva za 100 hiljada evra, odmah se oglasio njegov kolega: TA BUDALA KOJA MU DAJE...

Nekada je pevao za 50 maraka...

Nedavno se u medijima pojavila informacija da je naš pevač Nedeljko Bajić Baja odbio da nasputa na jednoj svadbi za honorar od 100 hiljada evra.

Iako bi imao samo jedan blok pesama, Baja nije želeo da nastupa, a tim povodom oglasio se njegov kolega Era Ojdanić.

- Znam kada je Baja pevao na Srebrnom jezeru sa orkestrom. Pevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pevač i čovek na svoj način i ništa nemam loše da kažem za njega. Ali me ovo iznenađuje što neće da peva za 100.000 evra na svadbi - rekao je Era i dodao:

- Mada, u pravu je i ne treba da peva. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 evra da platiš pevača da ti peva. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora da peva ni za 200.000 evra. Ali ja ću da pevam - naveo je Ojdanić.

