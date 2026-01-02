AKTUELNO

Nisam znala da je toliko... Tanja Savić posle novogodišnjeg nastupa doživela NAJROMANTIČNIJI GEST od Mukija! Evo o čemu je reč! (VIDEO)

Oduševio je.

Pevačica Tanja Savić već neko vreme uživa u skladnoj vezi sa pilotom Muhamedom Bešićem, a rednovno objavljuje i na društvenim mrežama najlepše trenutke provedene sa njim.

Foto: Instagram.com

Ovoga puta, njen dragi se potrudio da joj pomogne nakon naporne novogodišnje noći, pa ju je odmah s bine uzeo u naručje i poneo do auta. Ona je ovaj snimak podelila na svom Instagram profilu.

- Završila nastup u Beogradu i moja ljubav je mene poneo jer su me bolele noge, a nisam znala da je toliko daleko - napisala je Tanja.

Ovaj romantični gest oduševio je mnoge, a naročito pripadnice nežnijeg pola, koje su poručile Tanji da čuva svog Mukija, koji je očigledno obožava.

