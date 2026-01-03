Otkazivali su joj bubrezi i pluća, DOKTORI SU JOJ DAVALI MINIMALNE ŠANSE DA PREŽIVI! Naša manekenka progovorila o BORBI ZA GOLI ŽIVOT, jedva se oporavila!

Bilo je veoma izazovno.

Bivša manekenka Jovana Đorđević gostovala je u potkastu "Why so serious" Katarine Rogojević, te je tom prilikom govorila o nesreći koju je doživela pre više od 13 godina.

Supruga fudbalera Filipa Đorđevića, 2012. godine preživela je na snimanju jednog spota pad u izvor vode čija je temperatura bila 90 stepeni. Imala je strašne posledice od kojih se godinama oporavljala.

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom

- Teško mi je i danas da pričam o tome. Nisam mogla da se poistovetim sa osobom koju vidim u ogledalu. To je strašna stvar koja može ili da te slomi ili da te ojača.

