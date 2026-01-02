AKTUELNO

Vaspitana sam da težim ka DUHOVNIM VREDNOSTIMA! Teodora Džehverović otvorila dušu za Novu godinu, pa pokazala poruku koju joj je poslao brat Sava!

Porodica joj je sve.

Mlada pevačica Teodora Džehverović odlučila je da podeli sa svojim pratiocima na Instagramu novogodišnju čestitku koju joj je poslao brat Sava, kada je sat okrucao ponoć.

- Draga sestrice, srećna ti Nova godina! Želim ti samo da sačuvaš duhovni mir i zdravlje, sve ostalo ćeš sama. Više puta si pokazala da možeš da ostvariš ono što si zacrtala tako da za to ne brinem. Samo želim da te Bog čuva - napisao je Sava.

Teodora je uz ovo podelila i svoja osećanja, te je naglasila da joj je porodica prioritet.

- I na kraju dana, ovo je jedino bitno, da vas okružuju pravi ljudi, da volite i ljubite svoje bližnje i čuvate ih. Da zagrlite svoju porodicu i budete zahvalni što su tu i molite Boga da još dugo tu i ostanu. Moja porodica je uspela da me vaspita tako da u životu težim najviše ka duhnovim vrednostima - napisala je pevačica između ostalog.

