Isplivao emotivan snimak Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića iz novogodišnje noći: Mreže gore zbog njihovog poteza, javno pokazali emocije (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: TikTok.com ||

Aleksandra Prijović, pred Novu godinu, vratila se na javnu scenu posle godinu dana pauze. Prijovićka je prvo nastupila u Crnoj Gori u Baru, gde su je dočekali kao kraljicu, a za Novu godinu je preko dana nastupala u Zagrebu, a 2026. dočekala je sa publikom u Beogradu u Sava centru.

Uz nju je sve vreme pored bine bio i njen suprug Filip Živojinović. U jednom trenutku je, dok je pevala hit Južnog vetra "Sto ću čuda učiniti", prišla je Filipu i čučnula kod njega, a on ju je čvrsto zgrlio.

Foto: TikTok.com

Ovaj snimak preplavio je mreže, pa su tako mnogi komentarisali da su oni pravi primer ljubavi i da se čak i preko snimka vidi koliko je njihova ljubav jaka.

"Prelep prizor", "Koliko su zaljubljeni", "To se zove ljubav", "Da Bog da mi se desilo ovako", pisali su na Tiktoku ispod pomenutog snimka.

Podsetimo, Aleksandra je u septembru donela na svet njihovo drugo dete - ćerku Ariju, te se ubrzo nakon porođaja vratila poslovnim obavezama.

- Naučila sam da je porodica najbitnija na svetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom decom, mužem, mamom tatom bakom i dekom i želim da tako bude i u sledećoj godini. Aki je krenuo- Zdravlje, znam da uvek to svi kažemo. Valjda čovek kada se osami i ima vremena za sebe shvati da je zdravlje najbitnije. Obzirom da neću mnogo nastupati ove godine, želim da ove godine budem sa porodicom. Pripremam album, pri kraju je. Sada sledi snimanje spotova, što je u stvari najteže. Naporno je, to dugo traje, nekada i po 20 sati. Na kraju je bitan rezultat i ja uvek dajem maksimum. Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa, oni me guraju napred - pričala je Aleksandra.

Autor: N.B.

